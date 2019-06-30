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تنظيمات إرهابية تستهدف ريف حماة الشمالى بقذائف صاروخية

الأحد، 30 يونيو 2019 02:09 م
تنظيمات إرهابية تستهدف ريف حماة الشمالى بقذائف صاروخية الحرب فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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استهدفت التنظيمات الإرهابية، الأحياء السكنية فى مدينة محردة ومنازل الأهالى فى قريتى (العزيزية - بريديج) بريف حماة الشمالى بالقذائف الصاروخية، فى مواصلة لاعتداءاتهم على المدنيين وممتلكاتهم فى قرى وبلدات ريف حماة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأحد، بأن إرهابى فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أطلقوا عدة قذائف صاروخية من بلدة اللطامنة بالريف الشمالي؛ أدت إلى دمار منازل الأهالى وممتلكاتهم والممتلكات العامة فى مدينة محردة وقريتى العزيزية وبريديج شمال غرب حماة.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش السورى المتمركزة شمال مدينة محردة ردت على مصادر الاعتداءات، مستهدفة منصات إطلاق الصواريخ ومقرات لإرهابيى التنظيم التكفيرى داخل بلدة اللطامنة، والتى أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين فى صفوفهم.

 

 


الجيش السورى

تنظيمات ارهابية سورية

الحرب السورية

ريف حماة السورى

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