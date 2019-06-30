تعزيزات أمنية بمحيط استاد القاهرة قبل لقاء منتخب مصر وأوغندا

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

عززت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط استاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق المباراة المرتقبة بين منتخب مصر وأوغندا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ 32.

وتؤمن قوات الشرطة المسارات والطرق والمؤدية للاستاد، وحافلات الضيوف والمشجعين، مشددة على الجماهير المصرية بأهمية اتباع التعليمات الأمنية وعدم اصطحاب أى محظورات في المدرجات مثل الشماريخ والألعاب النارية وأقلام الليزر.

وتنفذ أجهزة الأمن خططا أمنية شاملة تستهدف تأمين كافة فعاليات البطولة، من خلال تعيين الارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة، وكذا الاستادات والشوارع المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل بمحيطها، وتعيين الخدمات المرورية التى تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الملاعب بسهولة ويسر، فضلًا عن تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.