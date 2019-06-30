تعرف على ضوابط تعويضات أهالى النوبة من متضررى السد العالى وخزان أسوان

كتبت إيمان على

أعلنت الحكومة، مؤخرا أسماء المستحقين لتعويضات أهالى النوبة من متضررى بناء السد العالى وخزان أسوان، والبالغ عددهم 11 ألفا و716 مستحقاً.

وتنقسم كشوف المستحقين للتعويضات إلى قسمين وهما "تعويضات خاصة بمتضررى بناء السد العالى، وتعويضات خاصة بمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان"، بينما تنقسم تعويضات بناء السد العالى إلى: تعويضات أراضى زراعية وأخرى سكنية، والتى بدأت أعمالها يوم الاثنين الماضى 25 يونيو، وتستمر لمدة 3 أسابيع:

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ونرصد أبرز ضوابط تلقى التعويضات:

- وصل الحصر النهائى للمستحقين ليبلغ إجمالى عددهم 11716.

- تشمل تلقى رغبات مستحقى التعويضات لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان بتقنين الأراضى المقام عليها مساكنهم وتمليكها لهم مجاناً.

- يصل عدد المستحقين بإجمالى 3851 مستحقا موزعين على 15 منطقة بمدينة أسوان.

- وصلت لعدد 7865 مستحقاً للتعويض من المتضررين من إنشاء السد العالى (وهم 4758 متضرراً من فقدان أرض، و3107 متضرراً من فقدان مسكن.

- وصل التعويض مالى بواقع 225 ألف جنيه عن المسكن.

- يكون تعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينًا، من خلال تمليكهم الأراضى التى قاموا بالبناء عليها، أو منحهم حق الانتفاع بها، على حسب الأحوال.

- تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين للأراضى التى قاموا بالبناء عليها.

- تقوم المحافظة بتحرير عقود باسم كل مستحق أو ورثته، يتم بموجبها منح الأراضى للمستحقين دون مقابل، وذلك كله بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربط الإشغالات الواقعة على أراضى طرح النهر باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته الذين قاموا بالبناء عليها، وذلك بعد تقديم إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، والتوقيع على الإقرار اللازم بالاستلام.

- وفيما يتعلق بالمتضررين من بناء السد العالى، فإنه سيتم تعويض المستحقين للأراضى القابلة للزراعة، بحيث يعوض صاحب الأرض بأرض أخرى، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.

- ويكون التعويض فى عدد من المناطق، وهى منطقة خور قندى (بمساحة 6000 فدان) جاهزة للتسليم فوراً، ومنطقة وادى الأمل (بمساحة 1200 فدان) جاهزة للتسليم فى أول ديسمبر 2019

- بجانب الأراضى المتاحة للتعويض وفقاً لخطة الدولة المستقبلية فى التنمية من خلال هيئة تنمية الصعيد.

- ويكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلاً من الأرض القابلة للزراعة.

- ويكون التعويض النقدى عن الفدان الواحد مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن يملك دون الفدان.