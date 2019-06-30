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تعرف على أسباب عقوبات المتورطين فى "خلية تفجيرات أبراج الضغط"

الأحد، 30 يونيو 2019 08:00 ص
تعرف على أسباب عقوبات المتورطين فى "خلية تفجيرات أبراج الضغط" ابراج الكهرباء
كتب إيهاب المهندس

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مرت محاكمة 45 متهما بقضية "تفجيرات أبراج الضغط"، بمحطتها الأخيرة بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات 11 آخرين  فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

 

1ـ تهمة الانضمام لجماعة إرهابية

واجه الـ 45 متهما بالدعوى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

 

2- حيازة مفرقعات

ضبط بحوزة المتهمين عشرات العبوات الناسفة وبالأخص بحوزة خلية الغربية والتى تعد إحدى خلايا التنظيم، التى تخصصت فى تصنيع المواد المتفجرة.

وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

وفيما  نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.

3 ـ حيازة أسلحة نارية

ضبط بحوزة متهم بخلية الإسكندرية سلاح نارى والذى استخدمه فى الشروع فى قتل أحد معارضي التنظيم الإرهابى، والقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 ألاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2"، وبكون السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه من يحوز أو يحرز بعير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الاول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنية من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الاول من الجدول رقم "3".

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

 

 


خلية ابراج الضغط

تفجيرات ابراج الضغط

جنايات القاهرة

المستشار شبيب الضمرانى

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