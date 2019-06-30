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تصديرى مواد البناء:4.6% تراجعا بصادرات السيراميك خلال أول 5 أشهر من 2019

الأحد، 30 يونيو 2019 01:19 م
تصديرى مواد البناء:4.6% تراجعا بصادرات السيراميك خلال أول 5 أشهر من 2019 مواد البناء-أرشيفية
كتب – إسلام سعيد

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قال المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صادرات مصر من "السيراميك" و"الأدوات الصحية" تراجعت بنسبة 4.6% لتبلغ 124 مليون دولار  خلال أول 5 أشهر من 2019 مقابل 130 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
 
وأضاف المجلس فى بيانه الشهرى، أن صادرات مصر من "السيراميك" تراجعت خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، بنحو 6 %، لتبلغ 69 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
ولفت التقرير إلى أن صادرات "الأدوات الصحية" تراجعت خلال الفترة من "يناير- مايو" من العام الحالي بنحو 1 % لتبلغ 55 مليون دولار مقابل 56 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، منوها إلى أنه تم التصدير إلى نحو 83 دولة منهم 11 دولة لأول مرة تضمنت (مالطا-زيمبابوي روديسيا الجنوبية-انجولا وكاببندا- فيتنام- جامبيا- جواديلوب-غيانا الفرنسية-الكونغو برازفيل- الكونغو زائير-الدانمارك-اتحاد ماليزيا).

صادرات مواد البناء

تصديرى مواد البناء

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

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