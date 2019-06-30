سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 03:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

تسجيل مواطنى بورسعيد بالوحدات الصحية للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد

الأحد، 30 يونيو 2019 02:02 م
تسجيل مواطنى بورسعيد بالوحدات الصحية للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد مستشفيات التأمين الصحى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد غدا الإثنين على أن يبدأ التسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية من داخل وحدات الرعاية الأولية التابع لها المواطن .

وبحسب قانون ولائحة منظومة التأمين الصحى الشامل يتم تسجيل المواطنين فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابع لها المواطن على أن يتم فتح الملفات الطبية ليسمح للمريض بالتردد على الوحدة فى أى وقت حال شعورة بأى مرض.

ووفقا لبيانات مديرية الشئون الصحية ببورسعيد فإنهة يوجد 32 وحدة صحية و11 مستشفى عام وتخصصى ستقوم بأداء الخدمات الصحية للمواطنين. 


التأمين الصحى

بورسعيد

الوحدات الصحية

التسجيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غدا.. بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الأحد، 30 يونيو 2019 12:17 م

"التأمين الصحى الشامل" يكشف آليات حصول المنتفعين على الخدمة ببورسعيد.. التسجيل بــ32 وحدة مجانا لإجراء الفحص الشامل.. و11 مستشفى تخصصى وعامة لاستقبال الحالات المحولة.. وصرف الدواء من المستشفيات والصيدليات

الأحد، 30 يونيو 2019 11:00 ص

منسق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد يؤكد جاهزية بدء التجربة فى المحافظة

السبت، 29 يونيو 2019 10:54 م

تعرف على أبرز 8 معلومات عن بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

السبت، 29 يونيو 2019 09:20 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

قوات الاحتلال تعتقل وزير شئون القدس فادى الهدمى

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة