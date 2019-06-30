تسجيل مواطنى بورسعيد بالوحدات الصحية للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الجديد

كتب وليد عبد السلام

أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد غدا الإثنين على أن يبدأ التسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة الطبية والرعاية الصحية من داخل وحدات الرعاية الأولية التابع لها المواطن .

وبحسب قانون ولائحة منظومة التأمين الصحى الشامل يتم تسجيل المواطنين فى الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابع لها المواطن على أن يتم فتح الملفات الطبية ليسمح للمريض بالتردد على الوحدة فى أى وقت حال شعورة بأى مرض.

ووفقا لبيانات مديرية الشئون الصحية ببورسعيد فإنهة يوجد 32 وحدة صحية و11 مستشفى عام وتخصصى ستقوم بأداء الخدمات الصحية للمواطنين.