سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 10:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة الربع الثانى.. CIB فى الصدارة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:00 م
ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة الربع الثانى.. CIB فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثانى، بحجم تداول بلغ 61.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.5 مليار جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 598.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "شركة جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 439.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 49.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 1.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 108.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الربع سنوى.

وفى المركز السادس جاءت "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 70.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 73.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 41 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول مليار جنيه، وفى التاسع "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 391 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 974 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 961 مليون جنيه.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصه

التجارى الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة