ترتيب أعلى 10 شركات تداولا بالبورصة الربع الثانى.. CIB فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الثانى، بحجم تداول بلغ 61.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 4.5 مليار جنيه، أعقبه "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 598.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "شركة جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 439.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2 مليار جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 49.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 1.2 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 108.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الربع سنوى.

وفى المركز السادس جاءت "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 70.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 73.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 41 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول مليار جنيه، وفى التاسع "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 391 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 974 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 961 مليون جنيه.