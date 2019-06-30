سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 08:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يصل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين للقاء زعيم كوريا الشمالية

الأحد، 30 يونيو 2019 07:44 ص
ترامب يصل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين للقاء زعيم كوريا الشمالية ترامب يصل المنطقة المنزوعة السلاح
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المتحدث بإسم البيت الأبيض ، اليوم الأحد أن الرئيس دونالد ترامب وصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وقال رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون سيلتقيان فى المنطقة المنزوعة السلاح اليوم.

2019-06-30T055327Z_1063054270_RC16F8D06010_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA-SOUTHKOREA
ترامب فى منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين
 
 
2019-06-30T055729Z_490361000_RC159E7F9C00_RTRMADP_3_NORTHKOREA-USA-SOUTHKOREA
ترامب فى منطقة منزوعة السلاح

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوجد بينه وبين الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج "شعور طيب" و"علاقة جيدة" وإنه يأمل بلقائه في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين فى وقت لاحق اليوم الأحد.

 

وقال ترامب لمجموعة من رؤساء قطاع الأعمال بكوريا الجنوبية من بينهم رؤساء شركات سامسونج وهيونداى وإس كيه اليوم الأحد "سأذهب إلى المنطقة المنزوعة السلاح وأدرك أنهم يريدون الاجتماع وأحب أن أقول مرحبا، مؤكدا أنه "سيكون لقاء قصيرا للغاية".


ترامب

أمريكا

كوريا الشمالية

كيم جونج أون

البيت الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية: ترامب وكيم يلتقيان فى المنطقة المنزوعة السلاح اليوم

الأحد، 30 يونيو 2019 06:34 ص

ترامب: لقائى مع زعيم كوريا الشمالية بالمنطقة منزوعة السلاح سيكون قصير للغاية

الأحد، 30 يونيو 2019 04:05 ص

ترامب: لست "فى عجلة" لإبرام اتفاق مع الصين

الأحد، 30 يونيو 2019 01:15 ص

ترامب : العلاقات بين أمريكا وكوريا الجنوبية أقوى من أى وقت مضى

السبت، 29 يونيو 2019 09:29 م

ترامب يتعهد بالطعن على قرار منعه من استخدام جزء من ميزانية الجيش لإقامة الجدار الحدودى

السبت، 29 يونيو 2019 09:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

مدغشقر تستدرج نيجيريا لصناعة تاريخ جديد فى كأس الامم الافريقية

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

اكتشاف أكبر خزان طبيعى للمياه العذبة على ساحل نيوجرسى تحت المحيط الأطلسى

مجموعة مصر.. زيمبابوي يتمسك بالأمل الأخير ضد الكونغو فى أمم أفريقيا 2019

مجموعة مصر.. زيمبابوي يتمسك بالأمل الأخير ضد الكونغو فى أمم أفريقيا 2019

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا.. دونجا بدلا من الننى

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

مقتل منسق موسيقى إسرائيلى بالرصاص فى وسط المكسيك

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

توقعات باكتساح فيلم Lion King لشباك التذاكر بـ 150 مليون دولار

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

وزيرة الصحة من اليابان: مبادرات الرئيس محل إشادة وتقدير دولي واسع

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس "تويوتا تسوشو".. ويؤكد أهمية اليابان كشريك استراتيجى للقاهرة.. "إيشيرو كاشيتانى" يعلن استطلاع الفرص المتاحة للتوسع فى أنشطة الشركة بمصر.. وتعظيم مشروعاتها بصناعة السيارات والبترول

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

السيسي يلتقى رئيس شركة "تويوتا" اليابانية في مقر إقامته بأوساكا.. صور

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

اكتشاف حفريات لديناصور انقرض قبل 85 مليون عام فى صحراء جنوب البرازيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة