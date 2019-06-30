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تحليل: حزب "بريكست" نجح فى استغلال وسائل التواصل قبل الانتخابات الأوروبية

الأحد، 30 يونيو 2019 12:31 م
تحليل: حزب "بريكست" نجح فى استغلال وسائل التواصل قبل الانتخابات الأوروبية نايجل فاراج - رئيس حزب "بريكست"
كتبت رباب فتحى

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أظهر تحليل جديد لحملة حزب "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يرأسه نايجل فاراج، أن الحزب استخدم أسلوبا بسيطا فى كتابة رسائله، وعزز من وجوده بنشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وتبنى هجومًا "سلبيًا للغاية" للفوز في المعركة عبر الإنترنت قبل الانتخابات الأوروبية، بحسب صحيفة "الأوبرزفر" البريطانية. 
 
واستحوذ حزب فاراج على 51٪ من جميع المحتوى الذى تم مشاركته على فيس بوك  و تويتر خلال الحملة ، رغم أنه لم ينتج سوى  13٪ فقط من المحتوى. وقال التحليل الذى أجرته وكالة 89up  الرقمية ، إن "مقياس نجاح الحزب تجاوز ما كنا نتوقعه".
 
وفى هذه الأثناء، كان  حزب Change UK ، المؤلف من نواب حزب العمال والحزب المحافظين السابقين المؤيدين للبقاء ، هم الخاسرون في حملة الإنترنت.
 
ورغم إنفاق أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني على 1000 إعلان على فيس بوك في الأسبوع السابق للتصويت، إلا أن حزب  Change UK لم يستطع إنتاج سوى  1.1٪ من جميع المحتوى الذى تم مشاركته على المنصة - أقل من أي طرف آخر في المملكة المتحدة.
 
وشهدت الانتخابات تصدر حزب" بريكست" ، حيث حصل على 31.6٪ من إجمالي الأصوات، بينما حصل حزبChange UK على 3.4٪ فقط من الأصوات، حيث كان حزب الديمقراطيين الليبراليين ثانى حزبا من حيث الأداء الأفضل، بعد أن حصلوا على 20.3% من الأصوات. 
 
 

بريكست

نايجل فاراج

حزب بريكست

خروج بريطانيا

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