تحصين 750 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والمتصدع خلال 7أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، تحصين 750 ألف رأس ماشية وأغنام منذ بدء الحملة 22 من الشهر الحالى وحتى الآن، مؤكدا: استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وقال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى، بالخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حملة تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع مستمرة حتى الوصول إلى المستهدف تحصين حفاظا على الثروة الحيوانية، قائلا: "منذ بدء الحملة جميع اللقاحات متوفرة"، مؤكدا "أنه يتم التنسيق كاملا مع المحافظين وعدة وزرات فى الحملة وعمل كمائن لحظر نقل الماشية من محافظة الى محافظة، ومنع دخول أى ماشية إلى الأسواق إلا ببطاقة التسجيل والترقيم والتحصين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للممتنعين عن التحصين.

فيما كشف تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم تجهيز جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية فى مشاركة الحملة القومية لتحصين الماشية، مناشدة جميع المربيين الاشتراك فى الحملة للوقاية من الأمراض الوبائية، مؤكدة أن هناك إجراءات رادعة للممتنعين عن تقديم ماشيتهم للتحصين، وتتم حملة التحصين من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التى تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوى، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء مهمة الطبيب البيطرى وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوى وضمان تدقيق بيانات التحصين.