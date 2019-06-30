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تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى أسيوط

الأحد، 30 يونيو 2019 08:49 ص
تحصين 36 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية فى أسيوط تحصين الماشية - ارشيفية
أسيوط ـ محمود عجمي

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أعلن الدكتور خالد حسن محمد بكرى، مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، عن تحصين 36 ألف رأس ماشية وأغنام، وذلك منذ انطلاق  الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد مدير عام مديرية الطب البيطرى بأسيوط، على انتظام سير العمل بالحملة القومية الثانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وتوفير الامصال لتحصين الثروة الحيوانية، والتي تستمر لمدة شهر بجميع قرى ومدن المحافظة، وبمشاركة كافة الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى.

وأضاف الدكتور خالد حسن، أنه تيسيرًا على المواطنين، يتوجه أعضاء اللجان للتحصين من منزل لأخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغير ذات الثلاث شهور التى لم يسبق تحصينها من قبل سوف يتم تحصينها بجرعة أولى، ويتم إعادة تحصينها بجرعة تنشيطية للحمى القلاعية بعد شهر، لتجنب خطورة هذا المرض الذى يؤثر على العجول الصغيرة، ويسجل ذلك فى بطاقة التحصين.

وأوضح الدكتور خالد حسن، أن سعر الجرعتين للماشية 17.25 جنيه، وللأغنام 11.25جنيه، كذلك سوف تتم عملية التسجيل والترقيم، المصاحبة لعملية التحصين لجميع الحيوانات التى لم يتم تسجيلها من قبل، مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى لجان تحصين الماشية، والتأكيد على التحصين كل 4 أشهر للوقاية؛ مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

 


اسيوط

بيطري اسيوط

الحمي القلاعية

الوادي المتصدع

المواشي

الغنم

الماعز

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