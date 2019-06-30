تحرير 875 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 875 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 8 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 32 شخصا، كما تم فحص 12 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 13 شخصا وتبين وجود 3 عاطلين منهم هاربان من أحكام قضائية.