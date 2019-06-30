تحرير 302 مخالفة إشغالات و إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمراكز أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق بين رؤساء المراكز وقوات الشرطة، واتخاذ ما يلزم من تدابير للإسراع فى منظومة تقنين وضع اليد لمن تقدموا بطلبات تقنين، فضلا عن تكثيف حملات ازالة الاشغالات بالقرى والمراكز التى تعوق حركة المارة والسيارات.

حيث قامت رئاسة مركز ومدينة أسيوط، بإزالة فورية لاعمدة وقواعد سور على أراضى زراعية مخالفة، وفك شدة خشبية سقف الدور الأرضى بقرية ريفا، كما قامت لجنة تقنيين أراضى أملاك الدولة بمعاينة الأراضى الزراعية والمبانى المقامة على أراضى الدولة بمنطقتى جحدم والكارتة ببنى غالب، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لأعمال التقنين.

وبناء عليه، قامت حملة مكثفة برئاسة الرائد حسام معاذ رئيس قسم شرطة المرافق بالمحافظة، ورؤساء الاحياء باستهداف شوارع "امتداد يسرى راغب ، المجذوب ، حى السادات ، 26 يوليو ، بورسعيد ، النميس ، الجمهورية ، الجلاء" وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 302 محضر إشغال طريق، بناء دون ترخيص، عدم تنفيذ قرارات إزالة مبانى وغرز، إزالة إدارية وحواجز أسمنتية ، فرش خضار، تنده قماش وخشب، رفع عربات خشب بيد كارو، إزالة فورية لبروز وكراسى وشماسى لشويات مأكولات ، إزالة فورية لفاترين مأكولات ، إزالة فورية لشيش وذلك فى إطار خطة المحافظ لإزالة كافة أشكال حالات إشغال الطرق بشوارع المحافظة .