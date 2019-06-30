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تحرير 1150 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 3200 حكم قضائى بكفر الشيخ

الأحد، 30 يونيو 2019 12:02 م
تحرير 1150 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 3200 حكم قضائى بكفر الشيخ حملة أمنية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 5 أسلحة نارية "2 طبنجه، 2 فرد خرطوش، و بندقية خرطوش"، وضبط 450 جرام حشيش، و350 جرام هيروين، و275 جرام بانجو بحوزة عاطلين بكفر الشيخ .
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 60 قضية تموينية متنوعة، منها ضبط دقيق وأقماح، وإستيلاء على الدعم، وعدم الإعلان عن أسعار غذائية، والغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.
 
كما تمكنت الحملة، من إزالة 520 حالة اشغالات، وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1150مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 23 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الاحكام 5 قضايا حكم جنائية، وتنفيذ3200 حكم قضائى متنوع.
 
 

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