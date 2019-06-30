تحرير 1015 مخالفة مرورية متنوعة فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شننت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1015 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1015 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، وتحرير 99 مخالفة انتظار خاطئ، 69 حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية، وحجز 4 دراجات، وتحصيل مبلغ 10350 جنيها.

كما شن رجال المرور، حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و9 حالات تصالح وتحصيل 1450 جنيها غرامات.