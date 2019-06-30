تحرير 10 محاضر مخالفة تصرف فى دقيق مدعم غرب الإسكندرية

نفذت إدارة تموين العامرية غرب الإسكندرية، برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، حملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر تصرف فى كميات من الدقيق تقدر بإجمالى 640 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم.

جاء ذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط للأسواق.

من جهه آخرى تم تحرير محضر عدم نظافة أدوات العجين لأحد المخابز، محضرين عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين، 3 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات على المخابز، محضر عدم وجود سجل المفتش بأحد المخابز، محضرين لمخابز سياحيه بدون ترخيص، 18 محضر عدم حمل شهادات صحية، 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق، محضرين تغليف مواد غذائية بمطبوعات، وتحرير محضر بيع سجائر بسعر أعلى من سعرها، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.