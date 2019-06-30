تجديد عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة المخدرات فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، بنيابة جنح مستأنف المطرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تجارة وتوزيع المواد المخدرة فى المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل ترويجها على عملائه .

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة فى القبض على "وائل.م" 25 سنة عاطل، مقيم فى منطقة المطرية، وبحوزته 1 كيلو من مخدر البانجو، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.