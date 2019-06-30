تجديد حبس رئيس مكتب تموين عين شمس و3 آخرين 15 يوما بتهمة الاستيلاء 1.5 مليون

كتبت أمنية الموجى

جدد قاضى المعارضات، حبس رئيس مكتب تموين إيواء عين شمس، وآخرين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تسهيل المتهم الأول استيلاء ثلاثة من بدالى التموين التابعين للمكتب على سلع تموينية من المخصصات التموينية للمواطنين، بالإضافة إلى زيادتها دون وجه حق.

يشار إلى أن نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا بعدما ثبت من التحريات الرقابية عن تورط المتهمين فى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مخصصات تموينية، بلغت قيمة تلك المخصصات نحو 1,5 مليون جنيه، وكانت هيئة الرقابة الإدارية ضبطت المتهمين الأسبوع الماضى وأمرت بإحالتهم لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.