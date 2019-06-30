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تايم: تراجع كبير فى شعبية بايدن بعد أول مناظرتين للمرشحين الديمقراطيين

الأحد، 30 يونيو 2019 01:34 م
تايم: تراجع كبير فى شعبية بايدن بعد أول مناظرتين للمرشحين الديمقراطيين جو بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن المناظرات الأولى بين المتنافسين على ترشيح الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد كلفت نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، بعضا من أنصاره، على الأقل حتى الآن، بحسب ما أشار استطلاع حديث للرأى.

 

 ولفت الاستطلاع الذى أجرته "مورننج كونسالت" قبل وبعد المناظرتين اللتين أقيمتا يومى الأربعاء والخميس الماضيين يشير إلى أن دعم بايدن قد تراجع 10 نقاط بين الناخبين الديمقراطيين المحتملين عندما سئلوا عمن سيختارون لو عقدت الانتخابات غدا.

 

 وكان بايدن يتمتع فيما قبل بتفوق كبير على كافة الديمقراطيين الآخرين. وأشار الاستطلاع الذى أجرى قبل المناظرتين، إلى أن بايدن كان يحظى بدعم 41.5% من الناخبين. بينما كانت إليزابيث وارين يحظى بدعم 12.6% من الناخبين وبيرنى ساندرز 14.4%.

 

 وقد تراجع بايدن فى الاستطلاع بعد كل مناظرة. فعقب المناظرة الأولى تراجع إلى 35.4%، ووصل إلى 31.5% بعد المناظرة الثانية.

 

ويشير المحللون إلى أن الأداء القوى من جانب السيناتور كامالا هاريس، مع استعدادها لمهاجمة بايدن مباشرة، بما فى ذلك سجله فى الحقوق المدنية، مثل تحديا لنائب أوباما. وفى واحدة من أكثر اللحظات سخونة بالمناظرة، لفتت هاريس الانتباه إلى موقف بايدن السابق من الفصل العنصرى.

 

 وأظهر الاستطلاع أيضا أن هاريس حظيت بدعم كبير. فبينما حصلت على تأييد 7.9% من الناخبين المحتملين قبل المناظرة، ارتفعت النسبة لتصل إلى 16.6% بعدها.


جو بايدن

المرشحين الديمقراطيين

مناظرة المرشحين الديمقراطيين

كامالا هاريس

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