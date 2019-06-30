تأمين مكثف بمحيط استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة مصر مع أوغندا

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، بالأكمنة على الطرق المؤدية للعاصمة ورجال المرور والحماية المدنية والشرطة النسائية لتأمين بوابات استاد القاهرة الدولى، حيث تنطلق مساء اليوم ثالث مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بلقاء منتخبي مصر وأوغندا.

وستقوم عناصر الشرطة النسائية، بقيادة العميد حنان هجرس مدير قطاع حقوق الأنسان بمديرية أمن القاهرة، بتفتيش حقائب السيدات قبل دخولهن الاستاد كنوع من تأمين الاستاد، وتحسبا لتواجد أى مخالفة.

وكثفت أجهزة الأمن، تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التى تقام فيه مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الاستاد بسهولة ويسر، وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، فى ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى فى تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.