تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

كتبت- هبة حسام

بلغ عدد الشركات الاستثمارية الجديدة، التى أصدرت وزارة الاستثمار موافقات بتأسيسها خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجارى، 8259 شركة، بإجمالى استثمارات تجاوزت 16.1 مليار جنيه، كانت رؤوس الأموال المصرية لها النصيب الأكبر بها، وذلك طبقا لتقرير رسمى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول إحصاءات الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – أبريل 2019.

أظهر التقرير الإحصائى، أن مساهمة رؤوس الأموال العربية، جاءت فى المرتبة الثانية بعد الأموال المصرية، لافتا إلى أن مساهمات الأجانب فى رؤوس أموال تلك الشركات لم تتجاوز نسبتها 4%، كما أظهر التقرير أن الشركات الخدمية والصناعية، كانت أكثر أنواع الشركات التى تم تأسيسها خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، حيث استحوذت الشركات الخدمية على 46- 48% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال الشهر الواحد، تلاها الشركات الصناعية بنسب تراوحت بين 23-26%.

ووفقا للبيانات الإحصائية، سجل شهر مارس أعلى الأشهر من حيث عدد الشركات الاستثمارية المؤسس ة خلاله، بإجمالى 2162 شركة، وبرؤوس أموال تجاوزت 3.5 مليار جنيه، تلاه –من حيث العدد- شهر يناير بعدد شركات بلغ 2085 شركة ورؤوس أموال وصلت لنحو 3.6 مليار جنيه، فيما سجل شهر أبريل 2019 أقل الأشهر عددا فى تأسيس الشركات خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى "يناير – أبريل"، حيث بلغ عدد الشركات المؤسسة خلاله 1953 شركة.

وعلى مستوى كل شهر من الفترة "يناير – أبريل" 2019، جاء عدد الشركات المؤسسة وحجم استثماراتها، والمجالات التى تأسست بها، طبقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، كالتالى...

شهر يناير 2019

تأسس خلاله 2085 شركة باستثمارات بلغت قيمتها 3.598 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية على 87.7% منها بقيمة 3.155 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية بـ 301.7 مليون جنيه بنسبة 8.4%، أما مساهمة الأجانب فى استثمارت تلك الشركات بلغت نسبتها 3.9% بقيمة 141.4 مليون جنيه.

تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر يناير بين شركات صناعية وخدمية، وأخرى زراعية وسياحية، حيث بلغ عدد الشركات الخدمية وهى الأكثر، 975 شركة بنسبة 46.8% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر، تلاها الشركات الصناعية بعدد 542 شركة وبنسبة 26%، فيما بلغ عدد الشركات السياحية وهى الأقل، 38 شركة، علاوة على، 300 شركة إنشائية، و 90 شركة زراعية، و 140 شركة اتصالات وتكنولجيا.

شهر فبراير 2019

بلغ عدد الشركات المؤسسة خلاله 2059 شركة، باستثمارات 4.6 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية منها على 84% بقيمة 3.9 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية بنسبة 13% وبقيمة 609.8 مليون جنيه، فيما بلغت مساهمات الأجانب فى تلك الشركات، 3% فقط بقيمة، 123 مليون جنيه، وقد تصدر القطاع الخدمى أكبر عدد فى هذه الشركات بقيمة 2.3 مليار جنيه، تلاه القطاع الصناعى بقيمة 839 مليون جنيه.

شهر مارس 2019

تأسس خلاله 2162 شركة باستثمارات بلغت قيمتها 3.572 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية على 85.1% منها بقيمة 3.040 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية بـ 406.1 مليون جنيه بنسبة 11.4%، أما مساهمة الأجانب فى استثمارت تلك الشركات بلغت نسبتها 3.5% بقيمة 125.4 مليون جنيه.

تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر مارس، بين شركات صناعية وخدمية، وأخرى زراعية وسياحية، حيث بلغ عدد الشركات الخدمية وهى الأكثر، 1024 شركة بنسبة 47.4% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر، تلاها الشركات الصناعية بعدد 552 شركة وبنسبة 25.5%، فيما بلغ عدد الشركات السياحية وهى الأقل، 44 شركة، علاوة على، 301 شركة إنشائية، و 86 شركة زراعية، و 153 شركة اتصالات وتكنولجيا.

شهر أبريل 2019

بالرغم من أن هذا الشهر تأسس خلاله عدد شركات أقل من الشهر السابق له، إلا أن حجم الاستثمارات به ارتفع عن استثمارات الشركات المؤسسة فى شهر مارس 2019، حيث بلغ عدد الشركات التى تأسست فى أبريل 2019 نحو 1953 شركة باستثمارات تجاوزت 4.412 مليار جنيه، استحوذت الأموال المصرية على 86.9% منها بقيمة 3.834 مليار جنيه، تلاها الأموال العربية بـ 443.6 مليون جنيه بنسبة 10.1%، أما مساهمة الأجانب فى استثمارت تلك الشركات بلغت نسبتها 3% بقيمة 134.5 مليون جنيه.

تنوعت الشركات المؤسسة خلال شهر أبريل بين شركات صناعية وخدمية، وأخرى زراعية وسياحية، حيث بلغ عدد الشركات الخدمية وهى الأكثر، 943 شركة بنسبة 48.3% من إجمالى عدد الشركات المؤسسة خلال هذا الشهر، تلاها الشركات الصناعية بعدد 459 شركة وبنسبة 23.5%، فيما بلغ عدد الشركات السياحية وهى الأقل أيضاً، 51 شركة، علاوة على، 275 شركة إنشائية، و 76 شركة زراعية، و 148 شركة اتصالات وتكنولجيا.