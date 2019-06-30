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بعد حملها سفاحا منه.. عامل يذبح عشيقته فى بنى سويف خوفا من زوجته

الأحد، 30 يونيو 2019 11:13 ص
بعد حملها سفاحا منه.. عامل يذبح عشيقته فى بنى سويف خوفا من زوجته حبس - ارشيفية
كتب: محمود عبد الراضى ـ بنى سويف هانى فتحى

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رضخت سيدة أمام كلام شاب المعسول، وسلمته جسدها فى الحرام عدة مرات، لكن جنين بدأ يتحرك داخل أحشائها بات بمثابة الصداع الذى يدق فى رأس السيدة، فطالبته بالزواج، لكنه رفض لأنه متزوج، ويخاف الفضيحة من زوجته وأسرته، وأمام إلحاح العشيقة لم يجد الشاب وسيلة سوى التخلص من عشيقته بذبحها، والتخلص من جثتها فى الزراعات ببنى سويف.

تلقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، بلاغاً من مواطن بعثوره على جثة  شقيقته 42 سنة، ربة منزل، داخل زراعات الذرة بزمام القرية، بالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة وجروح متفرقة، والعثور بجوار جثتها على منجل وسيخ حديد عليهما آثار دماء.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل رش مبيدات 34 سنة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم، أنه تربطه علاقة مع المجني عليها وحملها سفاحاً منه، خشية افتضاح أمره أمام زوجته وأسرته وكثرة إلحاح المجنى عليها لإيجاد الحلول المناسبة عقد العزم على قتلها، وفى سبيل تنفيذ مخططه إستدرجها لمنطقة الزراعات بالقرب من منزلها، وأثناء تواجدهما تعدى عليها بالأدوات المضبوطة بجوار جثتها فأودى بحياتها واستولى على هاتفها المحمول وأتلفه خشية ضبطه، وأرشد عن أجزاء من الهاتف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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