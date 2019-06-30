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بعد تراجع الاستهلاك وارتفاع الإنتاج.. مصر تحقق فائض فى "الكهرباء"

الأحد، 30 يونيو 2019 04:00 ص
بعد تراجع الاستهلاك وارتفاع الإنتاج.. مصر تحقق فائض فى "الكهرباء" الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام

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شهدت الكميات المستهلكة من الكهرباء، تراجعا، خلال الربع الأول من العام الجارى، الفترة من "يناير – مارس 2019"، حيث بلغت 35.1 ميجا وات/ ساعة، مقابل 35.9 ميجا فى الفترة المماثلة من عام 2018، وبالتوازى مع ذلك شهدت الكميات المولدة ارتفاعا، فقد سجلت 43.8 ميجا وات/ ساعة، مقابل 41.8 ميجا.

بلغ حجم الفائض المحقق من الكهرباء خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو 8.7 ميجا وات/ ساعة، وذلك بعد أن بلغ الاستهلاك 34.1 ميجا، مقابل 43.8 ميجا حجم الكهرباء المنتجة، وذلك وفقا لبيانات رسمية وثقها تقرير إحصائى حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم إنتاج مصر من الكهرباء والمستهلك منها خلال الفترة من يناير – مارس 2019.

طبقا للبيانات الإحصائية، تعد الاستخدامات المنزلية المستهلك الأكبر للكهرباء، حيث تستحوذ على نحو 39-40% من إجمالى الكميات المستهلكة فى الشهر الواحد، تليها استخدامات الصناعة، والتى تتراوح نسب استهلاكها للكهرباء بين 30- 31% من إجمالى الكميات المستهلكة على مستوى الشهر الواحد، وفى المقابل يعد قطاع الزراعة والرى أقل القطاعات المستهلكة للكهرباء.

الرسوم البيانية التالية، والصادرة عن جهاز الإحصاء، توضح حجم استهلاك كل قطاع بالدولة للكهرباء "شهر بشهر"، خلال الربع الأول من العام الجارى "يناير- مارس" 2019، ومقارنة بالأشهر المماثلة من عام 2018.

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فائض فى الكهرباء

جهاز الاحصاء

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