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بطريرك الموارنة فى لبنان: عودة النازحين السوريين لبلادهم تساهم فى إعادة بنائها

الأحد، 30 يونيو 2019 04:00 م
بطريرك الموارنة فى لبنان: عودة النازحين السوريين لبلادهم تساهم فى إعادة بنائها بطريرك الموارنة فى لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى
أ ش أ

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أكد بطريرك الموارنة فى لبنان الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، أهمية عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، حتى يتسنى لهم إعادة بناء بلادهم وتعزيز حضارتهم فيها، معربا فى نفس الوقت عن رفضه القاطع أى محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين داخل لبنان.

وقال البطريرك المارونى - فى كلمة اليوم خلال قداس الأحد - إنه لا يمكن القبول بالتوطين والتجنيس المقنعين بـ"المساعدات المالية الدولية"، داعيا السياسيين اللبنانيين إلى توحيد الرؤية والكلمة فى القضايا المصيرية الداخلية والإقليمية، والحفاظ على الثقافة الوطنية التى تميز لبنان.

وأضاف "إذا كانت نية المساعدة المالية سليمة، فلتكن بالنسبة إلى الفلسطينيين مساعدة لإنشاء دولتهم وعودة اللاجئين، وبالنسبة إلى السوريين مساعدة لعودتهم إلى أرضهم ولإعادة بناء بيوتهم وكيانهم ومؤسساتهم".

ودعا بطريرك الموارنة، السياسيين اللبنانيين إلى بذل الجهد والعمل على نشر قيم "العدالة الاجتماعية" والنمو الاقتصادى والإنمائي، وتوفير المعيشة الكريمة للمواطنين عبر تأمين حقوقهم الأساسية والاستقرار السياسى والأمني، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، وفتح المجال لمشاركة من يتمتعون بالقدرة والكفاءة فى إدارة شئون البلاد، وتعزيز العيش المشترك على قاعدتى التنوع والمساواة.

 


اللاجئين السوريين

اللاجئين الفلسطينيين

بطريرك الموارنة فى لبنان

الحرب السورية

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