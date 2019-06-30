ايريك بيلى نجم مانشيستر يغادر إلى ابيدجان بعد مؤازرة كوت ديفوار.. صور

كتبت رحاب نبيل

غادر مطار القاهرة الدولى النجم الايڤوارى الدولى ايريك بيلي لاعب نادي مانشستر يونايتد، وذلك بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة ايام لمؤازرة منتخب بلاده كوت ديفوار في بطولة الامم الإفريقية.

شاهد النجم الايڤوارى مباراة منتخب بلاده أمام أسود الكاميرون والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وقامت العلاقات العامة بشركة مصر للطيران باستقبال اللاعب، وإنهاء إجراءات سفره علي رحلة مصر للطيران المتجهة إلى ابيدچان بعد زيارة للبلاد، حيث قام بتقديم الشكر للمسئولين على حفاوة استقباله بمصر.

جدير بالذكر أن مصر للطيران استأنفت تشغيل خطها القاهرة أبيدجان عبر أكرا هذا الشهر تزامنا مع افتتاح البطولة الإفريقية بواقع رحلتين أسبوعيا.