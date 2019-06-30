انفوجراف.. تعرف على تفاصيل الموافقات والتصاريح للشركات الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

بلغ عدد التراخيص والموافقات والتصاريح التى صدرت من مختلف الجهات خلال شهر يونيو الجارى بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نحو 2204 موافقات لصالح الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها خلال شهر يونيو الجارى.

تعرف على تفاصيلها..

1 - صدرت 1532 موافقة من الهيئة العامة لتنمية الصناعية.

2 - صدرت 614 موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

3 - صدرت 19 موافقة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

4 - صدرت 11 موافقة من وزارة الثقافة.

5 - صدرت موافقة واحدة من وزارة البيئة

6 - صدرت 27 موافقة من وزارة التنمية المحلية.