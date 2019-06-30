سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 09:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"الوزراء الكويتى" يدعو المجتمع الدولى لمواجهة الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية

الأحد، 30 يونيو 2019 08:42 م
"الوزراء الكويتى" يدعو المجتمع الدولى لمواجهة الأعمال الإجرامية للميليشيات الحوثية مجلس الوزراء الكويتى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مجلس الوزراء الكويتي، المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة الأعمال الإجرامية المتكررة للميليشيات الحوثية وتداعياتها الخطيرة.

 

وأعرب "الوزراء" الكويتي - في بيان صادر عنه اليوم الأحد عقب جلسته الأسبوعية التي عقدت بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - عن استنكاره وإدانته الشديدة، للهجوم الإرهابي المتواصل من قبل المليشيات الحوثية على المنشآت والمناطق الآهلة بالسكان الآمنين، والذي استهدف مطار أبها الدولي يوم الأحد الماضي، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

 

وأشاد بما حققته القوات الأمنية السعودية من إنجازات في التصدي للعدوان الحوثي المستمر وردعه، مؤكدا تضامن الكويت مع السعودية، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

 

ومن جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسفه الشديد، إثر اقتحام السفارة البحرينية لدى بغداد من قبل متظاهرين يوم الخميس الماضي، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة العراقية، على اتخاذ كل ما من شأنه للحفاظ على أمن وأمان البعثات الدبلوماسية.

 


الكويت

اليمن

الحوثيون

مجلس الوزراء الكويتى

ميليشيا الحوثى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الملك سلمان للإغاثة" يوزع 10.633 كرتونا من التمور فى اليمن.. صور

الأحد، 30 يونيو 2019 08:35 م

الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل فى اليمن منذ 2013

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 م

التحالف العربى يستهدف عدة مواقع للمليشيات الحوثية بصعدة شمالى اليمن

السبت، 29 يونيو 2019 06:36 م

اليمن تتحدى ويلات الحرب وتدشن منشآت سياحية جديدة فى مأرب

السبت، 29 يونيو 2019 03:34 م

السعودية تواصل دعم اليمن وتوزع 40 صهريجا لنقل المياه بسبع محافظات يمنية

السبت، 29 يونيو 2019 01:01 م

المبعوث الأممى إلى اليمن يزور روسيا الأسبوع المقبل

الجمعة، 28 يونيو 2019 11:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة