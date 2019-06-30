النيابة تطلب النتائج الفنية لفحص السلاح المضبوط بحوزة ضابط فيصل المزيف

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة المعمل الجنائى لإفادتها بنتائج فحص السلاح المضبوط بحوزة شاب انتحل صفة ضابط شرطة، بمنطقة فيصل، لتحديد مواد الاتهام، وإرفاق التقرير بملف التحقيق، تمهيدًا لإعداد مذكرة بإحالة المتهم للمحكمة المختصة.

نجحت قوة أمنية من مباحث المرور، في القبض على شخص بعدما تم ضبطه بأحد شوارع منطقة فيصل، وعندما اقترب منه رجال الأمن حاول الهرب من القوة إلا أن ضباط الشرطة تمكنوا من ضبطه و بحوزته طبنجة .

واعترف المتهم لرجال المباحث، أنه نزل إلى الشارع من أجل تسيير حركة المرور، موضحا "كنت بمشى الطريق وعارف إنه غلط بس هما مبيخافوش إلا كده".

واستطرد المتهم، أنه ينتمي لعائلة ثرية وحاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وأن عدد كبير من أقربائه ضباط، وأنه كان يتمنى أن يصبح ضابط شرطة، قائلا "كان نفسى أبقى ظابط شرطة" وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.