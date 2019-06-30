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"الميكانيكا والكهرباء" تبحث أزمة التعديات على محطاتها.. اعرف التفاصيل

الأحد، 30 يونيو 2019 06:00 ص
"الميكانيكا والكهرباء" تبحث أزمة التعديات على محطاتها.. اعرف التفاصيل أعمال الرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بوزارة الرى إنه عقد اجتماعا مع قيادات الهيئة بحث فيه أزمة التعديات على ممتلكات المصلحة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق لإتخاذ الإجراءات لإزالة التعدى مع مصلحة الرى والجهات التنفيذية والأمنية.
 
وأضاف عبد العاطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على إدارة محطات الأقصر بجاهزية جميع الوحدات ورفع كفاءتها فى فترة أقصى الاحتياجات المائية للموسم الحالى وإزالة الأعطال فور حدوثها، وحصر السيارات بمركز طوارئ مريوط وإدارة المحطات والهندسات التابعه لها.
 
وأشار عبد العاطى، إلى أنه تم المرور على محطة رى سيدمنت القديمة والجديدة التابعة للإدارة غرب بني سويف، حيث انتهت الشركة المنفذة من تركيب خط الطرد للمحطة الجديدة والبدء فى عمل الأسوار.
 
وأضاف، أنه تم تركيب 3 اوفرلود إلكتروني لـ3 وحدات بمحطة ( الجناين البحرية) وذلك لحماية المحركات من ارتفاع الأمبير، و اختبار الوحدات بعد التركيب والتأكد من عمل الوحدات بشكل سليم بالإدارة العامة للمعامل الهندسية بالزقازيق، و تركيب البطارية القلوية بمحطة ( الجناين القبلية ) كما تم عمل المحلول الخاص بها و تركيب شاحن بطارية 380 فولت جديد ومد الكابلات الخاصة بالبطارية، وجاري عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من عملها بشكل سليم.

وزارة الرى

الميكانيكا والكهرباء

محطات الرى

المياه

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