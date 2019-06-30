الموافقة على ترفيق وتنمية 500 فدان لإقامة منطقة حرة عامة بالعاشر من رمضان

كتب عبد الحليم سالم

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة حوالى 500 فدان، بمنطقة الخدمات الإقليمية والأنشطة المستقبلية بجنوب غرب المدينة، لإقامة منطقة حرة عامة بها، نظير حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مقابل الانتفاع الذى يُحَصَلُ من المشروعات الاستثمارية التى ستقام بالمنطقة، بالدولار الأمريكي، وفى ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحتة التنفيذية، بشرط أن تظل الأرض فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بمعرفة هيئة الاستثمار باعتبارها منطقة حرة.

وخلال الاجتماع تم تحديد عدة ضوابط منها (قيام الهيئة العامة للاستثمار باستيفاء دراسة الجدوى الخاصة بإقامة المشروع من القطاع المختص بالهيئة، استكمال الإجراءات وأخذ الموافقات طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن وفى ضوء قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية مع العرض على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة، واستصدار القرار اللازم بإلغاء المساحة السابق الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 806 لسنة 2004 بمدينة بدر.

‏‫وقال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن منطقة العاشر من رمضان هى المنطقة الحرة السادسة التى يتم التجهيز لها ، لافتا فى تصريح ل" اليوم السابع"، أنه قد سبق البدء فى منطقة المطاهرة بالمنيا للغزل والنسيج، ثم الحرفيين فى الجيزة للصناعات الإلكترونية، ثم مطوبس فى كفر الشيخ للصناعات البتروكيماوية، ثم منطقة نويبع درة التاج، وستعمل فى الصادرات للدول العربية وشرق أفريقيا والخدمات اللوجستية، وسيتم العمل فيها العام المالى المقبل.