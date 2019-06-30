المنافسة الاقتصادية بين سوقى العمل والزواج: الحالة المصرية" ندوة المركز المصرى

كتب عبد الحليم سالم

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الاثنين، ندوة بعنوان: "المنافسة الاقتصادية بين سوقى العمل والزواج: الحالة المصرية"، وذلك من الساعة الثالثة وحتى الخامسة عصرا بمقر المركز.

ويتحدث في الندوة الدكتورة دينا عبد الفتاح، أستاذ مساعد قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تستعرض نتائج دراستين أعدهما المركز في هذا الصدد؛ وبعقب عليها كل من الدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بجامعة القاهرة؛ والدكتورة هانيا شلقامى، أستاذ مشارك بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وصرحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، أن الحديث عن الإناث في مصر من الناحية الاقتصادية لا يتطرق دائما إلى سوق الزواج رغم أنه أحد العناصر الهامة التي تؤثر على مشاركتهن في سوق العمل.

وأشارت عبد اللطيف إلى أن الندوة تستهدف مناقشة بعد جديد وشديد الأهمية يتعلق بارتباط السعادة في الزواج بزيادة إنتاجية العمل، واستكشاف الجوانب الاقتصادية والمؤسسية وتأثيرها على السعادة الزوجية من الجانب الآخر.