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المستشار بدرى عبد الفتاح يباشر مهام عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة غدا

الأحد، 30 يونيو 2019 01:32 م
المستشار بدرى عبد الفتاح يباشر مهام عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة غدا المستشار بدرى عبد الفتاح
كتبت هدى أبو بكر

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يبدأ غدا الاثنين المستشار بدرى عبد الفتاح، الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة، مباشرة مهام عمله رئيسا للمحكمة، عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا لمجلس رؤساء الاستئناف، الذى يضم رؤساء الاستئناف بمحاكم الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا، وذلك وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة.

 

ويأتى عبد الفتاح خلفا للمستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق الذى ترك منصبه لبلوغه سن التقاعد القانوني.

 

ولد المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى محمد فى 13 أكتوبر 1949 بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط، كما تخرج من جامعة القاهرة عام 1972 بتقدير عام جيدا جدا، ليلتحق بعدها فى يناير عام 1973 بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التى ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين، وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة 4 سنوات، ثم محام عام أول نيابة استئناف قنا والتى تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين.

 

عمل المستشار بدرى عبد الفتاح بعد ذلك "رئيس لجنة" بالتفتيش القضائى للنيابة العامة لمدة عامين، ومنذ عام 1997 حتى عام 2018 وهو يعمل بمحكمة استئناف القاهرة حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019.


محكمة الاستئناف

المستشار بدرى عبد الفتاح

رئيس محكمة الاستئناف الجديد

المستشار رضا شوكت

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