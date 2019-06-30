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المالية: تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها لشهر يوليو المقبل

الأحد، 30 يونيو 2019 10:03 م
المالية: تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها لشهر يوليو المقبل وزارة المالية
كتب أحمد يعقوب

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قررت  وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركية على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق .

وبحسب بيان اليوم، تم تحديد سعر الدولار الجمركي 16.7703 للسلع المنصوص عليها بالكشوف المرفقة .

وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من  يوم 1 يوليو حتى  31 يوليو 2019  .

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الدولار الجمركى

تثبيت الدولار الجمركى

وزارة المالية

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