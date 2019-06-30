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المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تمول الطاقة والغذاء فى مصر بـ 1.1 مليار دولار

الأحد، 30 يونيو 2019 10:29 م
المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تمول الطاقة والغذاء فى مصر بـ 1.1 مليار دولار هانى سنبل رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
كتب عبد الحليم سالم

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تحتفل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برئاسة المهندس هانى سنبل ، مساء الغد، الاثنين ، بمناسبة توقيع اتفاقيتن مع الجهات الحكومية المصرية، لتمويل قطاعى الطاقة والغذاء فى مصر بنحو 1.130 مليار دولار.

يشهد الاحتفالية التى تقام فى أحد الفنادق ،قيادات وزارات التموين والبترول والاستثمار والتعاون الدولى، وعبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ولفيف من الشخصيات رفيعة المستوى فى الاستثمار والمصارف .

وسيتم توقيع الاتفاقيتين مع الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع الغذائية لتمويل شراء منتجات غذائية ووقود تمثل الشريحة الثانية من الاتفاق مع مصر ، والبالغ قيمته إجماليا نحو 3 مليارات دولار.


المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة

هانى سنبل

تمويل شراء غذاء

وزارة الاستثمار

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