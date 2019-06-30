الكرملين: موسكو تقدم كل التوضيحات لبريطانيا فى قضية الجاسوس الروسى سكريبال

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أعلن المتحدث الصحفى باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، اليوم الأحد، أن موسكو قدمت للجانب البريطانى كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية ضابط المخابرات الروسى سيرجى سكريبال وابنته يوليا، فى حين أن لندن لم تقدم أى أدلة بخصوص هذا الشأن.

وذكر بيسكوف - فى تصريح أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء - أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قدم لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى كل التوضيحات المطلوبة بشأن قضية سكريبال، وأن الجانب البريطانى لم يقدم أية أدلة، لا إلى روسيا ولا إلى الحلفاء الأوروبيين.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، صرح - منذ أيام - بأن موسكو مستعدة للعمل مع أى رئيس وزراء بريطانى منتخب، مضيفا أن "الشخص الذى يختاره الحزب هو من سيكون رئيساً للوزراء.. سنعمل مع أى شخص".

وتقدمت ماى باستقالتها رسميا فى الـ7 من الشهر الجارى من زعامة حزب المحافظين، ويمكن القول إنه بحلول شهر يوليو القادم سيكون هناك رئيس وزراء جديد لبريطانيا، وحتى هذه اللحظة، تشير استطلاعات الرأى إلى أن من أبرز المنافسين على المنصب بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى السابق الذى يعد من أكبر داعمى "بريكست".

جدير بالذكر أن دول الغرب اجتمعت على إدانة روسيا فى الهجوم الكيماوى بمدينة ساليسبرى البريطانية الذى استهدف الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته يوليا، ما دفعهم إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية ضدها انتهت بطرد أكثر من 130 دبلوماسيا روسيا من 20 دولة غربية، كان أبرزها طرد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 60 دبلوماسيا روسيا من البلاد فى مارس الماضى.