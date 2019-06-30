سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 10:53 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة تستقبل وفد أردنى للتعرف على تجربة مصر فى التشغيل وخفض البطالة

الأحد، 30 يونيو 2019 10:35 ص
القوى العاملة تستقبل وفد أردنى للتعرف على تجربة مصر فى التشغيل وخفض البطالة ملتقى توظيف - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
زار وفد من وزارتى العمل والصناعة بالمملكة الأردنية، وزارة القوى العاملة، للاطلاع على تجربة مصر فى تشغيل راغبى العمل وخفض نسبة البطالة، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، للاطلاع على تجربة مصر فى تشغيل راغبى العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة فى مصر.

واستعرضت الوزارة عرض تقديمى عن نشأتها ورؤيتها الممثلة فى الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، فضلا عن إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل الداخلى والخارجى.

كما تضمن العرض الهيكل التنظيمى للوزارة والدور المنوط بكل إدارة مركزية، فضلا عن المديريات التابعة لها، ومكاتب التفتيش والتدريب والسلامة والصحة المهنية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والأردن  في مجال التشغيل خاصة بعد توقيع اتفاق بين الطرفين  بشأن تنظيم انتقال العمالة المصرية وفق احتياجات سوق العمل بالمملكة من خلال الربط الالكتروني بين البلدين، حيث يوفر الجانب المصري قاعدة بيانات براغبي العمل بالأردن تكون متاحة لاطلاعه عليها.

وأشادت وزارة القوى العاملة بقرار المملكة الخاص بفتح باب تصويب الأوضاع للعمالة المصرية،  والذي أثر إيجابيا على العمالة عليها ،حيث استطاع أكثر من 73 ألفا من تصويب أوضاعه القانونية، متوقعة مضاعفة تلك الاعداد حال إعادة فتح باب تصويب الأوضاع مرة أخرى.

ومن جانبه أعرب الوفد الأردني عن رغبته في الزيارة الميدانية لمكتب التشغيل لمعرفة آلية التواصل مع راغبي العمل وأصحاب الأعمال ، وكيفية التنسيق بينهما ، مشيدا بتجربة الربط الإلكتروني مع مصر التي أسهمت في تقنين عملية التشغيل وتسهيل التواصل بين البلدين ، معربا عن أمله أن تقوم الأردن بتنفيذ هذه التجربة مع كافة الدول العربية .

وعن استفسار الوفد الأردني عن الحد الأدنى للمرتبات للقطاع الخاص في مصر، قال محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل ومعلومات سوق العمل: إن الحد الأدنى يفرضه واقع سوق العمل ونوع الوظيفة والمؤهلات الخاصة براغب العمل .

وعن تعاون الوزارة مع منظمات المجتمع المدني فيما يخص التشغيل ، أكد أن الوزارة تتعاون مع كل الجهات لتقديم العون في منظومة التشغيل ، مشيرا إلى ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية توفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد الأردني هدية رمزية لوزارة القوى العاملة تسلمتها أمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية.

 

الاردن

مصر

البطالة

القوى العاملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوي العاملة تتابع إجازة 30 يونيو للعاملين بالقطاع الخاص

الأحد، 30 يونيو 2019 09:05 ص

القوى العاملة بأسيوط: توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال

الأحد، 30 يونيو 2019 09:05 ص

القوى العاملة بالوادى الجديد تعلن عن دورات تدريبية للشباب علي الحرف والمهن

السبت، 29 يونيو 2019 02:03 م

القوى العاملة:غدًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة 30يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 10:52 ص

القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 273 عاملاً

السبت، 29 يونيو 2019 10:05 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

صور.. عارضة أزياء تركية تترك منصة الموضة لرعى الأغنام.. اعرف التفاصيل

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

400 مليون دولار × 10 أيام إيرادات فيلم Toy Story 4

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

تأسيس 8259 شركة استثمارية باستثمارات 16.1 مليار جنيه خلال 4 أشهر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة