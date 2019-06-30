القوى العاملة بأسيوط: توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال

سيوط – هيثم البدرى

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط عن توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال بعدد من المهن.

وقال حازم على حسن وكيل وزارة القوي العاملة بأسيوط، إن إدارة بحوث العمالة انتهت من توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة على عدد من العمال الذين سبق وأن ترددوا على الإدارة بالمديرية لإجراء اختبار قياس مستوى المهارة على عدد من المهن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن طالب شهادة الخبرة يخضع لاختبارات تقيس مدى إتقانه ومهارته في المهنة التي تقدم للاختبار بها، وذلك على ايدي فنيين متخصصين في مجالات ومهن عدة وتحت مباشرة من مفتشي مديرية القوي العاملة بأسيوط.