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القوى العاملة بأسيوط: توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال

الأحد، 30 يونيو 2019 09:05 ص
القوى العاملة بأسيوط: توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
سيوط – هيثم البدرى

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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط عن توزيع 187 شهادة قياس مستوى مهارة للعمال بعدد من المهن. 

وقال حازم على حسن وكيل وزارة القوي العاملة بأسيوط، إن إدارة بحوث العمالة انتهت من توزيع  187 شهادة قياس مستوى مهارة  على عدد من العمال الذين سبق وأن ترددوا على الإدارة بالمديرية لإجراء اختبار قياس مستوى المهارة على عدد من المهن.

وأوضح وكيل الوزارة، أن طالب شهادة الخبرة يخضع لاختبارات تقيس مدى إتقانه ومهارته في المهنة التي تقدم للاختبار بها، وذلك على ايدي فنيين متخصصين في مجالات ومهن عدة وتحت  مباشرة من مفتشي مديرية القوي العاملة بأسيوط.

 

 


مديرية القوي العاملة

شهادة مستوي مهارة

القوي العانلة

مهارات المهنة

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