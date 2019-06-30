سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 01:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة: ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول فى تاريخنا

الأحد، 30 يونيو 2019 01:29 م
القومى للمرأة: ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول فى تاريخنا الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وإلى شعب مصر العظيم ونساء مصر العظيمات بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، الثورة التى انتصرت فيها إرادة شعب وحماها الجيش والشرطة.

 وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقه ونقطة تحول فى تاريخ مصر الحديث فهى الثورة التى خرج فيها شعب مصر إلى جميع الشوارع والميادين منتفضاً ليعلن أمام العالم أجمع بكل قوة رفضه لاستمرار الظلم واصراره نبذ قوى الظلام والتطرف والإرهاب التى كانت تسعى للهدم وليس للبناء، وتخطط لتدمير الوطن وتفتيته لتحقيق مصالحهم الشخصية، إلا أن الشعب المصرى الفطن تصدى بكل عزم وقوه لهذه المخططات الهدامة.

كما أشادت مرسى بالدور الذى قامت به المرأة المصرية خلال ثورة 30 يونيو، قائلة " المرأة المصرية كانت بمثابة الجندى البطل الذى خرج إلى الميدان ملبياً لنداء وطنه، وكانت فى مقدمة صفوف الثوار، وكانت معهم يدا بيد فلم تخف أو تترد أو تتراجع ولم تتنازل عن القيام بدورها تجاه وطنها وشعبها حبا وانتماءا له واخلاصا لتراب هذا الوطن الغالى"، مؤكدة أن المرأة المصرية التى عرفت على مدار التاريخ بأنها إمراة قوية وصبورة ومضحية وعاشقة لوطنها لن تقبل أى محاولات لطمس هويتها، والتقليل من شأنها ومكانتها فى المجتمع المصرى. 


القومى للمراه

مايا مرسى

ثوره 30 يونيو

المراه المصريه

المركز القومى للمراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 12:54 م

فيديو.. السيسي يهنئ المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو: نجدد العهد بأن نحفظ ونبنى مصر.. وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم.. تمكنا من تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.. ونيل المطالب لا يأتى بالتمنى

الأحد، 30 يونيو 2019 12:04 م

محمود عباس يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو

الأحد، 30 يونيو 2019 10:48 ص

قضايا الدولة تهنئ الرئيس والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2019 03:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

فيديو.. لحظة عبور الرئيس الأمريكى ترامب إلى أراضى كوريا الشمالية

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

شاهد فى دقيقة.. حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان فى حق الشعب بعد 30 يونيو

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

دليل التأهل إلى ثمن نهائى كأس الأمم الأفريقية وطريقة اختيار أفضل ثوالث

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

امم افريقيا 2019.. محمد الشناوى والمحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

فيديو معلوماتى.. أهم 7 تواريخ جامعية بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

المنتخب فى مهمة إسقاط "أوناش" أوغندا وحسم الصدارة الليلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

جدل فى إسرائيل بعد فقدان 3 صخور قمرية فريدة مهداة من بعثة سفينة "أبولو"

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

عروض مجانية للصوت والضوء بمعابد أسوان احتفالا بثورة 30 يونيو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة