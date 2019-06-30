القبض على 6 متهمين لتعديهم على موظف وزجته فى التجمع

كتب كريم صبحى

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، من القبض على 6 متهمين، تعدوا بالضرب على موظف وزوجته داخل سوبر ماركت على خلفية واقعة تحرش أحد المتهمين بزوجته، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم التجمع الأول، بلاغا يفيد قيام عدد من عمال داخل سوبر ماركت شهير، بالتعدى على أحد السكان بعدما قام عامل السوبر ماركت بالتحرش بزوجته، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم القبض على 6 متهما، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط باقى المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.