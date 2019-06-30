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القبض على 24 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية

الأحد، 30 يونيو 2019 03:25 م
القبض على 24 تاجر مخدرات وأسلحة بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 24 تاجر مخدرات وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، والأسلحة النارية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث، بالقبض على 24 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية شملت أقسام وشبرا الخيمة وقليوب، والقناطر الخيرية والخانكة والخصوص وتم ضبط  كميات متنوعة من المواد المخدرة عباره عن 400 جرام من الحشيش المخدر، و300جرام من مخدر الهيروين، و150 قرصا مخدرا، ومبالغ مالية، و8 قطع أسلحة نارية، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.


الخانكة

مخدرات متنوعة

تجار مخدرات

مباحث القليوبية

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