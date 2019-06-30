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العقارات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الربع الثانى

الأحد، 30 يونيو 2019 11:00 م
العقارات تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الربع الثانى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الثانى شامل الصفقات، وبلغ 1.1 مليار ورقة بقيمة 5.9 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة، بقيمة 5.88 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 97.5 مليون ورقة بقيمة 5.2 مليار جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 2.1 مليون ورقة بقيمة 3.6 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 492.3 مليون ورقة بقيمة 2.1 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 286 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 232.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.6 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 165 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 144.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 309.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وحل قطاعا الإعلام والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 8.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 45.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 211 ألف ورقة بقيمة 15.9 مليون جنيه.


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