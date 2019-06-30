العدل توشك على الانتهاء من ميكنة 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أوشك قطاع التطور التقنى وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، على الانتهاء من تطوير محاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، من خلال ميكنتها وتطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى، والحفظ المميكن بما يساهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضى على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن أعمال التطوير للمحاكم تشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كالحصول على شهادة الاستنئاف والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

وأضافت المصادر أن المحاكم المقرر ميكنتها بشكل كامل محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها، ومحكمة استئناف الاسماعيلية ومأمورياتها، ومحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها، ومحكمة استئناف المنصورة ومأمورياتها، ومحكمة استئناف اسيوط ومأمورياتها، ومحكمة استئناف قنا، محكمة استئناف بنى سويف ومأمورياتها، ومحكمة استئناف اسكندرية ومأمورياتها.

يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، أمر بتشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكى يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة فى ملفات القضايا المنتهية بصدور أحكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها فى القضايا المدنية والتجارية.