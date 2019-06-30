سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 06:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

العدل توشك على الانتهاء من ميكنة 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية

الأحد، 30 يونيو 2019 05:19 م
العدل توشك على الانتهاء من ميكنة 8 محاكم استئناف على مستوى الجمهورية محاكم الاستئناف-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشك قطاع التطور التقنى وتكنولوجيا المعلومات بوزارة العدل، على الانتهاء من تطوير محاكم الاستئناف الـ8 على مستوى الجمهورية ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، من خلال ميكنتها وتطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضى، والحفظ المميكن بما يساهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضى على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن أعمال التطوير للمحاكم تشمل ميكنة جميع اجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كالحصول على شهادة الاستنئاف والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

وأضافت المصادر أن المحاكم المقرر ميكنتها بشكل كامل محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها، ومحكمة استئناف الاسماعيلية ومأمورياتها، ومحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها، ومحكمة استئناف المنصورة ومأمورياتها، ومحكمة استئناف اسيوط ومأمورياتها، ومحكمة استئناف قنا، محكمة استئناف بنى سويف ومأمورياتها، ومحكمة استئناف اسكندرية ومأمورياتها.

يذكر أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، أمر بتشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف حفظ شبرا الخيمة، لكى يتمكن المواطنون والمحامون من استخراج الصور الرسمية من الأحكام والمستندات الموجودة فى ملفات القضايا المنتهية بصدور أحكام فيها، والمحفوظة لدى مأمورية حفظ شبرا الخيمة والخاصة بجميع الأحكام الصادرة من محكمة استئناف القاهرة ومأموريتها فى القضايا المدنية والتجارية.

 


ميكنة محاكم الاستئناف

التطوير التقنى للمحاكم

وزارة العدل

محكمة استئناف القاهرة

إجراءات التقاضي

الحصول على شهادة استئناف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المستشار بدرى عبد الفتاح يباشر مهام عمله رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة غدا

الأحد، 30 يونيو 2019 01:32 م

الاستئناف: بدء تشغيل البوابة الإلكترونية بمأمورية الاستئناف بشبرا الخيمة

السبت، 29 يونيو 2019 07:04 م

قوانين الهيئات القضائية يصدر خلال أيام.. إرسال أسماء المرشحين بالأقدمية بعد بلوغ الحاليين سن التقاعد.. القضاء الأعلى يرشح 3 لمنصب النائب العام بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموميين المساعدين

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:33 م

رئيس جديد لمحكمة استئناف القاهرة بدءا من الأول من يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 01:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

ثورة 30 يونيو صفعة على "قفا" أردوغان فى كاريكاتير اليوم السابع

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

"العربية للتصنيع" تطرح أول جهاز ريسيفر رقمي أرضى وفضائى بسعر تنافسى

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

كلاكيت ثانى مرة.. المحمدى فى التشكيلة المثالية للجولة الثانية بأمم أفريقيا

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

الإفتاء فى ذكرى 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر نشروا الدمار والخراب.. فيديو

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

قبل افتتاحه غدا.. 10 معلومات عن مقر الجوازات الجديد بالعباسية

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

للمتوجهين إلى استاد القاهرة لحضور مباراة المنتخب وأوغندا..لا تنسى غطاء الرأس وشرب العصائر والمياه بكثرة..الأرصاد: الطقس حار على العاصمة وشديد الحرارة جنوبا.. والأجواء ستكون لطيفة ليلا وقت إقامة المباراة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة