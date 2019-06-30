الصناعات العسكرية السعودية توقع اتفاقا مع شركات كورية لإنشاء مشروع مشترك بالمملكة

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ، توقيع مذكرة اتفاق مع ثلاث شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، وهى شركة هانوا (Hanwha Corporation)، وشركة هانوا للدفاع (Hanwha Defence)، وشركة هانوا للأنظمة (Hanwha Systems)، وذلك بهدف بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك فى المملكة، فى خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكرى السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أنه وقع مذكرة الاتفاق الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، والرئيس التنفيذى لشركة هانوا للدفاع (Hanwha Defence) سونج سو لى، والذى يمثل شركات (هانوا).

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئى هو "شركة سامى-هانوا لأنظمة الذخائر" وأن تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها، كما سيتم التركيز فى المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة.

كما سيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع، وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ وأنظمة المدفعية ومركبات القتال "الاشتباك" وأنظمة الدفاع والأنظمة البحرية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلى والاستخبارات (C4I)، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR).

وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية فى المملكة، مشيراً الى أن الجهود الكبيرة التى بذلتها شركات (هانوا) على مدى أكثر من 60 عاماً أسهمت فى توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج فى تحقيق الاكتفاء الذاتى عسكرياً لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي، كم تشكل أذرع (هانوا) الثلاثة شريكاً استراتيجياً لتحقيق المساعى الرامية إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، تأسست فى مايو 2017، وهى شركة وطنية مملوكة لصندوق الاستثمارات السعودية العامة (PIF)، وتقوم شركة (SAMI) بتشغيل أربع وحدات أعمال رئيسية، وهى الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية.