السيطرة على حريق شب داخل منزل دون خسائر بشرية بمركز منفلوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق بمنزل عند كوبرى الصاوى بقرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط دون خسائر بشرية.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية بنى شقير التابعة لمركز منفلوط بوجود حريق بأحد المنازل عند كوبرى الصاوى وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم السيطرة على الحريق، ونتج عنه تلفيات كبيرة بمحتويات المنزل دون خسائر بشرية، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.