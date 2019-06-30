السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية المندرة بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

تمكنت قوات الحماية المدنية ،من السيطرة على حريق بمنزل بقرية المندرة التابعة لمركز منفلوط دون خسائر بشرية .

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، بوجود حريق بأحد المنازل، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم السيطرة على الحريق، ونتج عنه تلفيات كبيرة بمحتويات المنزل دون خسائر بشرية، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.