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السيطرة على حريق شب بمحل عطارة بأسيوط دون خسائر بشرية

الأحد، 30 يونيو 2019 01:42 م
السيطرة على حريق شب بمحل عطارة بأسيوط دون خسائر بشرية حريق - ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بمحل عطارة بشارع محمد على مكارم، قبل امتداده للمحال المجاورة بمدينة أسيوط.
 
كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم محمد عطية رئيس مباحث قسم أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمحل عطارة بشارع محمد على مكارم بدائرة قسم أول أسيوط، وبالإنتقال تبين صحة البلاغ ونتج عن الحريق إحتراق محتويات محل العطارة، ولم تمتد النيران لأى محال أخرى دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة
 
 

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