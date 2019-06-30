السيطرة على حريق بحظيرة مواشى بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشي بقرية الخلطة بمركز يوسف الصديق، دون إصابات أو وفيات، وأدى إلى احتراق تروسيكل بداخل الحظيرة، ونفوق 16 رأس من البقر.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بحظيرة مواشي بقرية الخلطة، دون إصابات أو وفيات.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وسيطرت على الحريق وإخماده، دون إصابات أو وفيات، وأنه بالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة مواشى مساحتها نحو 4 قراريط مسقوفة بالبوص والعروق الخشبية ملك المواطن "محمود.ا.س" (40 سنة-عامل).

وتبين أن الحريق أسفر عن احتراق تروسيكل بداخل الحظيرة ونفوق 16 رأس ماشية "بقرة"، وأن مالك الحظيرة أرجع سبب نشوب الحريق، إلى حدوث ماس كهربائي بإحدى الوصلات الكهربائية الخاصة بالتروسيكل، مما أدى لامتداد النيران للحظيرة بالكامل، ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوب الحريق.

حرر محضر بالواقعة، رقم 836 لسنة 2019م إداري مركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة للتحقيق.