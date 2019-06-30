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السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم

الأحد، 30 يونيو 2019 10:10 ص
السيسى فى ذكرى 30 يونيو: وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم الرئيس السيسى فى ذكرى 30 يونيو
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن نحمى الوطن الغالى من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية.

وتابع الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "خضنا العملية الشاملة فى سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل فى حماية الوطن وصون كرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان وسط محيط إقليمى شديد الخطورة". 

وأضاف الرئيس: "وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد". 


السيسى

الرئيس السيسى

ثورة 30 يونيو

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