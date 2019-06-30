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الرقابة الإدارية توفر 3 آليات لتلقى شكاوى المواطنين ضد الفساد

الأحد، 30 يونيو 2019 01:40 م
الرقابة الإدارية توفر 3 آليات لتلقى شكاوى المواطنين ضد الفساد الرقابة الادارية تكافح الفساد-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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تبدأ مكافحة الفساد فى أى دولة من خلال وعى مواطنيها بقيم النزاهة ومشاركتهم الفعالة فى التصدى لمرتكبيه من الفاسدين والابلاغ عنهم.
 
ونظرا لأهمية دور المواطن فى مكافحة الفساد كفل الدستور​​​​​​ حق الشكوى، واختص هيئة الرقابة الإدارية بتلقى وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنين عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم لتحسين الخدمات وانتظام​ سير العمل وسرعة إنجازه .
 
ووفرت هيئة الرقابة الادارية 3 آليات رئيسية لتلقيها شكاوى المواطنين الخاصة بمواجهة الفساد، وذلك أما عن طريق تسليم الشكوى باليد فى المقر الرئيسى للهيئة وبالمكاتب الإقليمية التابعة لها بمحافظات الجمهورية خلال توقيتات العمل الرسمية حيث يتم استقبال الشاكين وتلقى شكواهم وتصنيفها وإحالتها إلى الوحدات الرقابية المختلفة لفحصها فى سرية تامة ويتم إحاطة الشاكى بنتيجة الفحص وتحديد مدى أحقيته فيما يطلبه.​
وتأتى الآلية الثانية لتلقى شكاوى المواطنين من خلال إرسال الشكوى عبر موقعها الإلكتروني www.aca.gov.eg ، وإدخال البيانات وهى عبارة عن الاسم، والرقم القومى، والبريد الإلكترونى، وعنوان المنزل، وتليفون المنزل، رقم المحمول، والوظيفة، والمؤسسة التى تعمل بها وعنوان العمل، وتليفون العمل، والجهة المشكو بحقها والمقسمة لثلاث مستويات من الوزراء وحتى المستوى الثالث ثم تفاصيل الشكوى.
 
أما الآلية الثالثة لتقديم شكاوى المواطنين تتمثل فى الاتصال بالخط الساخن رقم 16100.
 
 
 

 


شكوى للرقابة الإدارية

شكوى ضد فساد

هيئة الرقابة الادارية

مكافحة الفساد في مصر

رقم الرقابة الإدارية

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