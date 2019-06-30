سوبر كورة
Ads
الأحد، 30 يونيو 2019 09:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى يكلف الجيش وأجهزة الأمن بضبط الوضع فى الجبل

الأحد، 30 يونيو 2019 08:48 م
الرئيس اللبنانى يكلف الجيش وأجهزة الأمن بضبط الوضع فى الجبل الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ضبط الوضع الأمني في منطقة (عاليه) بمحافظة جبل لبنان، وذلك على خلفية ما شهدته المنطقة اليوم من توترات أخذت طابعا عنيفا واشتباكات مسلحة.

 

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان مساء اليوم الأحد - أن عون أجرى اتصالات عاجلة لمعالجة الوضع الأمني الذي اضطرب في منطقة عاليه، وأنه دعا إلى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع صباح الغد في قصر بعبدا الجمهوري.

 

وشهدت منطقة الجبل اليوم اشتباكات نارية مسلحة، وتبادلا لإطلاق النيران، على خلفية زيارة أجراها وزير الخارجية رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، إلى الجبل لافتتاح مراكز للتيار، حيث قام عدد من أنصار وأعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي بقطع الطرق لمنع استكمال جولة باسيل، احتجاجا على تصريحات أدلى بها واعتبروا أنها تشعل الفتن بين أهل الجبل من الدروز والمسيحيين.

 

وقُتل عنصران أمنيان من مرافقي وزير شئون النازحين صالح الغريب، أحد الحلفاء السياسيين لرئيس التيار الوطني الحر، وسط تبادل للاتهامات مع الحزب التقدمي الاشتراكي بالمسئولية عن إطلاق النيران واشتعال الأزمة وسقوط قتلى ومصابين.

 

وأوقف باسيل زيارته إلى بلدات منطقة (عاليه) كما اتهم التيار الوطني الحر، في بيان رسمي، الحزب التقدمي الاشتراكي بالقيام بتحركات أمنية وصفها بالمشبوهة، تذكر اللبنانيين بزمن الحرب الأهلية، ومؤكدا التمسك بمصالحة الجبل (مصالحة بين المسيحيين الموارنة والدروز عام 2001 أنهت الاقتتال بين الجانبين وحرب الجبل) .

 

من جانبهم، اعتبر قياديون بالحزب التقدمي الاشتراكي أن الوزير جبران باسيل يعمد إلى إطلاق تصريحات تشعل الفتنة، واستفزاز العواطف على نحو يهدد سلامة العيش المشترك ومصالحة الجبل، مشددين في نفس الوقت على أن الحادث الذي وقع اليوم "لن يزعزع مصالحة الجبل التاريخية والتي باتت من المسلمات". على حد قولهم.

 


لبنان

جبل لبنان

الرئيس اللبنانى

ميشال عون

اشتباكات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل 2 من مرافقى وزير الدولة لشؤون النازحين بمنطقة جبل لبنان

الأحد، 30 يونيو 2019 06:11 م

بطريرك الموارنة فى لبنان: عودة النازحين السوريين لبلادهم تساهم فى إعادة بنائها

الأحد، 30 يونيو 2019 04:00 م

البنك الدولى يشيد بـ"الاصلاح الاقتصادى" فى لبنان.. ويحذر من الوضع الإقليمى

الجمعة، 28 يونيو 2019 07:02 م

الأونروا تنفى شائعات عزمها تهجير اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان لدول أخرى

الجمعة، 28 يونيو 2019 12:13 م

الحريرى: نأمل أن يبقى لبنان بمنأى عن النزاعات المسلحة فى المنطقة

الخميس، 27 يونيو 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

الشريحة الأخيرة.. آخر جرعات الدواء المر.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

آخر جرعات الدواء المر.. الشريحة الأخيرة.. هكذا أنقذت الدولة محدودى الدخل.. برنامج إعادة هيكلة الدعم انتصار للفقراء وتعزيز الصحة والتعليم والنقل.. خطة ترشيد منظومة الدعم تعيد وضع الفئات الأولى بالرعاية بالمقدمة

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

اليوم السابع: آخر جرعات الدواء المر.. مصر تعيد توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

ركز قبل ما تشير.. شاهد ألاعيب الإخوان لفبركة الفيديوهات

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التمساحان سامى وعبلة يتوقعان نتيجة مباراة مصر وأوغندا.. فيديو

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

أجيرى يغامر أمام أوغندا ويدفع بـ3 تغييرات جديدة لإراحة الأساسيين قبل دور الـ16 بأمم أفريقيا.. طارق حامد على دكة البدلاء بسبب الإجهاد.. فرصة أخيرة لـ"كوكا" لقيادة الهجوم.. وباهر يعود للدفاع على حساب علاء

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

صور.. تفاصيل ضبط محامى لتجسسه على السيدات بطائرة "درونز" فى بنها.. المتهم: استعرتها من صديق للعب بها.. والأهالى: "بقالنا أسبوع بنشوفها وأمسكنا بها أمام شباك فتيات".. والتحقيقات: يجلس أعلى منزله لمشاهدة ضحاياه

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

فيديو.. شاب لبنانى يتسبب فى علقة موت لعمال عرب فى كازاخستان.. والسبب صورة

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

بعد مرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو.. الإخوان من شعار "نحكمكم يا نقتلكم" إلى "نحمل السلاح ضد الجميع".. الإرهابية دعت لمحاصرة منازل القضاة فى الذكرى لأولى للثورة.. والانقسامات الداخلية للتنظيم قضت على وجوده

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة